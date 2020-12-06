صيادون هنود يعيدون قرشا نادرا إلى البحر بعد أن علق في شباكهم

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحرير صيادين هنود سمكة قرش نادرة علقت في شباكهم.

وأفاد صيادو ولاية كيرالا الهندية بأن السمكة العالقة "قرش حوتي" مدرج ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

وشارك نحو 60 شخصا في عملية تحرير القرش التي استغرقت بضع دقائق ولاقت استحسانا كبيرا لدى المعلقين.

Minutes before the endangered whale shark's swim to freedom. A group of fishermen in kerala helping the shark, that was caught in their net, back to the waters. Video courtesy: Ajith Shanghmukham. Friday was a Cyclone alert, so they did not venture into the deep. pic.twitter.com/QVTslY5ep7 — Sneha Koshy (@SnehaMKoshy) December 5, 2020

المصدر: "نوفوستي"