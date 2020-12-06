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صيادون هنود يعيدون قرشا نادرا إلى البحر بعد أن علق في شباكهم

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صيادون هنود يعيدون قرشا نادرا إلى البحر بعد أن علق في شباكهم
AFP Edier Rosado Cherrez
قرش حوتي
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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تحرير صيادين هنود سمكة قرش نادرة علقت في شباكهم.

وأفاد صيادو ولاية كيرالا الهندية بأن السمكة العالقة "قرش حوتي" مدرج ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

وشارك نحو 60 شخصا في عملية تحرير القرش التي استغرقت بضع دقائق ولاقت استحسانا كبيرا لدى المعلقين.

المصدر: "نوفوستي"

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