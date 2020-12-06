رئيس وزراء رومانيا يرجح فوز الحزب الوطني الليبرالي في الانتخابات

رجح رئيس الوزراء الروماني لودوفيك أوربان فوز "الحزب الوطني الليبرالي" الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها بلاده اليوم.

وفي تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال أوربان: "أعتقد أن "الحزب الوطني الليبرالي" هو الفائز في هذه الانتخابات".

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن استطلاعات الرأي أظهرت تعادل الليبراليين الرومانيين والديمقراطيين الاجتماعيين في الانتخابات العامة البرلمانية.

وأشارت الاستطلاعات إلى أنه "ظهر الليبراليون الحاكمون في رومانيا (PNL) والديمقراطيون الاشتراكيون اليساريون (PSD) متعادلين في المركز الأول في الانتخابات بنسبة 29 بالمئة و30.5 بالمئة".

المصدر: "رويترز"