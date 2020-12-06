زاخاروفا: "قانون رودتشنكوف " محاولة أمريكية لتبرير الفشل في الرياضة

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قانون رودتشنكوف".

وأكدت أنه يؤكد اعتياد الولايات المتحدة الهيمنة على العديد من مجالات الحياة في العقود الأخيرة.

وقالت: "الرياضة تعكس صورة الدولة. الرياضة تعكس جوهر الإنجازات في عدد من المجالات".

وأضافت زاخاروفا أنه من الصعب على الأمريكيين الاعتراف بعدم قدرتهم على التنافس مع الآخرين وفقا للقواعد العامة المعتمدة.

وقالت: "قانون رودتشينكوف" يمكن أن يساعد الولايات المتحدة في تبرير الإخفاق في أنواع الرياضة التي تعتبر تقليدية بالنسبة لديهم.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع قانون "غريغوري رودتشنكوف" لمكافحة المنشطات الذي أقره الكونغرس.

ويسمح القانون بإصدار أحكام جنائية بتهمة تعاطي المنشطات في الأحداث التي يشارك فيها الرياضيون الأمريكيون، ويسري خارج الحدود الإقليمية للولايات المتحدة.

وتمت تسمية مشروع القانون على اسم المدير السابق لمختبر موسكو لمكافحة المنشطات غريغوري رودتشنكوف الذي غادر إلى الولايات المتحدة بعد أن اتهم الرياضيين الروس بتعاطي المنشطات بشكل ممنهج، فيما تلاحقه روسيا بتهم الرشوة، وتزوير نتائج الرياضيين الروس ودس المنشطات في عينات فحوصهم.

المصدر: وكالات