إسرائيل تحتفل بمرور 3 سنوات على الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لها

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل 3 سنوات.

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وقال نتنياهو خلال مراسم خاصة مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اعتراف البيت الأبيض بالقدس عاصمة لإسرائيل: "الشعب اليهودي لن ينسى ذلك. كما اعترف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان وبحق إسرائيل الشرعي على يهودا والسامرة، وطرح خطة سلام واقعية تقر بهذا الحق".

وأضاف: "بدلا من مهادنة الذين يهتفون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل في طهران، بادر الرئيس ترامب إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الخطير مع إيران، وقرر فرض عقوبات شالة على إيران وتصفية أخطر الإرهابيين في العالم وهو قاسم سليماني".

أما وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، فهنأ ترامب بقراره، وقال: "يسعدني أنه انضم إلى الملك داوود الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وستظل عاصمتنا إلى الأبد، ونحن سعداء جدا بهذا الدعم ونتطلع بالطبع إلى العمل مع الإدارة الجديدة".

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وبدوره، ذكر السفير فريدمان أن ترامب اتخذ في 6 ديسمبر 2017 قرارا "شجاعا"، ونقل بذلك "رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن الولايات المتحدة تقف بدون وجل إلى جانب حلفائها وتستند بسياستها الخارجية إلى الحقيقة، دون التفكير بالتمني أو الأوهام".

المصدر: قناة i24News