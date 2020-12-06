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الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني يتهم إدارة ترامب بممارسة التضليل

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الرئيس السابق لوكالة الأمن السيبراني يتهم إدارة ترامب بممارسة التضليل
Reuters /FW1F/Peter Cooney
المدير السابق للوكالة الأمريكية للأمن السيبراني كريس كريبس
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اتهم المدير السابق للوكالة الأمريكية للأمن السيبراني كريس كريبس إدارة الرئيس دونالد ترامب، بتقديم معلومات مضللة بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال في تغريدة إن خطاب إدارة ترامب بشأن الانتخابات يعتبر "حملة تضليل نشطة ومنسقة لتقويض الثقة في انتخاباتنا".

وأضاف في حديثه لشبكة "سي بي إس" أن "نتائج الانتخابات واضحة... انتهى هذا السباق، ونحن بحاجة للاستعداد للتنصيب في 20 يناير".

وكان ترامب أقال كريبس في الشهر الماضي بعد أن اتهمه بعدم الدقة في حديثه عن أمن الانتخابات.

المصدر: "تويتر" + "سي بي إس"

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