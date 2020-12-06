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مينسك: قوات الناتو تتدرب على مواجهة بيلاروس وروسيا

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مينسك: قوات الناتو تتدرب على مواجهة بيلاروس وروسيا
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تدريبات "حماة أوروبيا - 2020"
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أعلنت هيئة الأركان العليا البيلاروسية اليوم الأحد، أن دول الناتو تحافظ على مستوى عال لعملها الاستخباري وطلعات طيرانها الحربي قرب حدود بيلاروس.

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وفي تصريح متلفز أشار رئيس الإدارة العامة لهيئة الأركان روسلان كوسيغين إلى أن معدل كثافة طلعات طيران الحلف بما فيه الطائرات الاستراتيجية ومنها Global Hawk، يقترب من 25 طلعة في الأسبوع، مما يسمح لدول الناتو بخوض عمليات استطلاع مكثف ضد بيلاروس.

وتابع أن تحليل خطط العمليات التي جرت في إطار تدريبات "حماة أوروبا - 2020" التي أجراها الناتو هذا العام، وترتيب إجراء هذه العمليات، يدل على أن الدول الأعضاء في الناتو تدربت على العمل ضد الدولة الاتحادية، اتحاد روسيا وبيلاروس.

وقال كوسيغين إنه يتوقع مواصلة الحلف تعزيز وجوده العسكري في الدول المجاورة لبيلاروس.

المصدر: إنترفاكس

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