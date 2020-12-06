مناوشات بين قوات "الوفاق" و"الكرامة" جنوب غرب ليبيا

ذكرت قناة تلفزيون "ليبيا الأحرار" الموالية لحكومة الوفاق الوطني أن ما أسمتها بـ"مليشيات حفتر" هاجمت قوات غرفة العمليات المشتركة التابعة للوفاق في مدينة سبها جنوب غرب البلاد.

ونقلت القناة التلفزيونية عن عضو غرفة العمليات المشتركة أوباري مجدي بوهنة قوله إن قوات غرفة العمليات المشتركة تعرضت لهجوم بمقر "المنطقة العسكرية سبها تحت إمرة علي كنة في خرق متعمد لوقف إطلاق النار".

وأوضح بوهنة أن المجموعة المهاجمة يقودها مبروك سحبان التابع لقوات الكرامة، مضيفا أنها "متمترسة خلف السواتر حول مقر المنطقة العسكرية، دون حدوث اشتباكات حتى الآن".

بالمقابل، أكدت مواقع محلية بمنطقة سبها أن قوات الكرامة، التابعة للجيش بقياجة المشير خليفة حفتر، دخلت إلى معسكر "تيندي المغاوير" وسيطرت عليه من دون قتال، إلا أنها انسحبت منه لاحقا وابتعدت لنحو 10 كيلو مترات.

هذا، ولا يزال الوضع غامضا حتى الآن في المنطقة، وتتحدث مواقع عن حدوث مناوشات بين الكتيبة 177 التابعة لحفتر ومغاوير أوباري.

المصدر: ليبيا الأحرار + أخبار سبها اليوم