إصابة شرطي ومدني بجروح في هجوم مسلح بإقليم كشمير

جرح شرطي ومدني في هجوم صباح الأحد على مجموعة من قوات الأمن الهندية في سريناغار بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان حسب القناة التلفزيونية الهندية "آن دي تي في".

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وأغلقت قوات الأمن الهندية منطقة الهجوم الذي وصفته السلطات بـ "الإرهابي" بحثا عن المنفذين، فيما نقل الجريحان، الشرطي فاروق أحمد تشوبان والمواطن منير أحمد، إلى المستشفى.

#Terrorists fired indiscriminately upon police party at #Sazgaripora#Hawal in which 01 police personnel Farooq Ahmad Chopan & 01 civilian Muneer Ahmad got injured. Both the injured were shifted to hospital. Area has been cordoned off. Further details shall follow. @JmuKmrPolice — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) December 6, 2020

المصدر: القناة التلفزيونية "NDTV" الهندية