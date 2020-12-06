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إصابة شرطي ومدني بجروح في هجوم مسلح بإقليم كشمير

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إصابة شرطي ومدني بجروح في هجوم مسلح بإقليم كشمير
Reuters
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جرح شرطي ومدني في هجوم صباح الأحد على مجموعة من قوات الأمن الهندية في سريناغار بالشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان حسب القناة التلفزيونية الهندية "آن دي تي في".

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وأغلقت قوات الأمن الهندية منطقة الهجوم الذي وصفته السلطات بـ "الإرهابي" بحثا عن المنفذين، فيما نقل الجريحان، الشرطي فاروق أحمد تشوبان والمواطن منير أحمد، إلى المستشفى.

المصدر: القناة التلفزيونية "NDTV" الهندية

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