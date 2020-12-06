مجموعة فنية أمريكية تزعم أنها من نصب المسلة المعدنية في صحراء يوتا

زعمت المجموعة الفنية الأمريكية The Most Famous Artist، إنها بالذات من قام بتركيب الهيكل المعدني الغامض في الصحراء، في ولاية يوتا الأمريكية، وفق ما نقلت نوفوستي.

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You mean it wasn’t aliens? pic.twitter.com/pxsPLkU1CV — Matty Mo (@morewoke) December 5, 2020

ولاحقا انتشرت على مواقع التواصل صور قال ناشروها إنها تؤكد الجهة التي نصبت هذه المسلة.

ونوهت المجموعة، بأنها يمكن أن تبيع الهيكل المعدني المذكور مقابل 45 ألف دولار. وشددت على أنها، ستسلمه للمشتري خلال 4-6 أسابيع.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyfulpic.twitter.com/LNNUccFORQ — David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020

This is getting out of hand...https://t.co/GQcrWJFWNT — Matty Mo (@morewoke) December 6, 2020

في وقت سابق، عثر طاقم من إدارة موارد الحياة البرية في ولاية يوتا على هيكل غريب يشبه الأحجار المتراصة في صحراء يوتا، ما دفع رواد الإنترنت إلى نشر نكات حول غرابة عام 2020.

وكان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضي، عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة في الولاية.

وعند الفحص الدقيق، أدرك المسؤولون أنهم صادفوا كتلة معدنية تم زرعها في منطقة منعزلة من الصخور الحمراء.

وأصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورا ومقاطع فيديو لموظفيها وهم يفحصون الهيكل الغريب، والذي يقدر ارتفاعه بين 10-12 قدما (3-3.6 متر).

المصدر: نوفوستي