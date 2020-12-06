أستراليا تأمر بإخلاء بلدة من سكانها بسبب الحرائق

أجبرت الحرائق المشتعلة في أستراليا السلطات على الأمر بإخلاء بلدة في جزيرة فريزر، المصنفة تراثا عالميا لدى منظمة "اليونيسكو"، من سكانها بعد تأكد صعوبة منع النيران من الوصول إليها.

وطلبت مصالح الحماية المدنية المحلية من السكان على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، "المغادرة على الفور"، لأنها "الخيار الأكثر أمانا حيث ستكون القيادة شديدة الخطورة عما قريب" مشددة بالقول "يجب على أي شخص بالقرب من بلدة هابي فالي (Happy Valley) مغادرة المنطقة".

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الكارثة التي تحل بالجزيرة الأسترالية بدأت قبل 7 أسابيع بإشعال نار في أحد المخيمات المحلية أدى إلى اشتعال نصف الجزيرة وتفحمه دون أن تنجح فرق الإطفاء في السيطرة على النيران المشتعلة في هذه المنطقة المقابلة للساحل الشمالي الشرقي لأستراليا المعروفة بغاباتها المدارية المطيرة وحاجزها المرجاني الكبير والبحيرات.

أكثر من 90 شخصا و38 مركبة و17 مروحية وآليات أخرى يقاومون النيران المشتعلة حوالي بلدة هابي فالي في جزيرة فريزر في ظروف عقدها ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح.

عاشت أستراليا هذا العام صيفا شديد الصعوبة أطلق عليه رئيس الوزراء سكوت موريسون "الصيف الأسود" للكوارث التي لحقت بالبلاد جراء الكم الهائل من الحرائق التي أتت على نحو 15 مليون هكتار من الأراضي الخضراء وقتلت 33 شخصا، وأدت إلى نفوق حوالي 1 مليار رأس من الحيوانات.

المصدر: وكالة رويترز العربية/وكالة رويترز الإنجليزية/"News 18" الهندية