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مسؤول روسي يعلق على استبعاد الماريغوانا من قائمة المخدرات الخطرة

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مسؤول روسي يعلق على استبعاد الماريغوانا من قائمة المخدرات الخطرة
AFP
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علق ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، على استبعاد لجنة الأمم المتحدة، الماريغوانا من قائمة المخدرات الخطرة.

وقال أوليانوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "هي بمثابة الرمز لليبراليين. وهم يعقدون الآمال، على جعلها مشروعة وتستخدم بشكل علني في جميع أنحاء العالم. من الناحية العملية، لم يتغير شيء. لأنه على المستوى الوطني، يجب أن تبقى نفس إجراءات الرقابة".

وأضاف أوليانوف القول، إنهم يزعمون بأن شطب الماريغوانا من الجدول الرابع، سيجعل استخدامها الطبي أسهل.

وتابع الدبلوماسي الروسي: "لكن لم يتمكن أحد من إثبات أن الأمر كذلك بالفعل. ولم يفسر أحد، كيف منعت المنظومة السابقة، استخدام القنب لأغراض علمية وطبية".

في وقت سابق، استبعدت لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة القنب الهندي وراتنج القنب، من الجدول الرابع للاتفاقية الموحدة للمخدرات.

المصدر: غازيتا رو

 

 

 

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