ترامب يعلن عن امتلاك الولايات المتحدة صواريخ "هيدروصوتية"

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مجددا عن امتلاك بلاده صواريخ "هيدروصوتية" غامضة.

وتباهى ترامب، خلال أول تجمع بعد التصويت في انتخابات الرئاسة أقامه في ولاية جورجيا أمس السبت، بمستوى تسليح الجيش الأمريكي، قائلا إن الولايات المتحدة تملك الآن أسلحة متطورة مختلفة منها "صواريخ خارقة للصوت وهيدروصوتية"، وتابع: "هل تعرف ماذا تعني كلمة هيدروصوتية؟ مائية!".

Trump: We have hypersonic and hydrasonic. You know what hydrasonic is? Water pic.twitter.com/h26e5PXoMo — Acyn Torabi (@Acyn) December 6, 2020

واستخدم ترامب لتسمية تلك الصواريخ المزعومة كلمة Hypersonic الإنجليزية التي لا علاقة لها بالصواريخ بل إنها اسم شركة كبيرة تنتج فرش الأسنان.

المصدر: RT