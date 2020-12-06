بالفيديو.. موقف محرج بحضور أردوغان أثناء حفل تسليم أول محرك مروحية تركي

شهدت مراسم تسليم أول محرك مروحية تركي محلي الصنع، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس السبت، موقفا محرجا عند تعثر تشغيل المحرك أمام أعين الرئيس وكبار المسؤولين.

وفي لقطات، بثها التلفزيون التركي على الهواء، حاول المشاركون في الحفل تشغيل محرك تركي محلي الصنع دون جدوى، ليسأل الرئيس التركي وزير دفاعه خلوصي أكار: "ونحن الآن نرى افتتاح تشغيل المحرك.. هل نحن جاهزون يا سيد خلوصي؟"، دون أن يتلقى ردا عمليا.

من جهته، توعد المدير العام لشركة (TUSAŞ Motor Sanayii AŞ)، المسؤولة عن الحفل، محمود فاروق أكشيت، من تسببوا في الموقف بالملاحقة قائلا: "لن نسامح من يريدون تخريب الحفل".

فضيحة مدوية علي الهواء مباشرة، تعطل أول محرك هليكوبتر "تركي" لحظة تشغيله أمام أردوغان وأحد المهندسين يدعي أن شخص ما أراد تخريب الحفل. هههه وزير الدفاع خلوصي أكار كان في موقف لا يحسد عليه. pic.twitter.com/77qBzreHoo — شؤون تركية (@TurkeyAffairs) December 5, 2020

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وخلال الحفل، أكد أردوغان أن هناك من "يحاولون تقويض الصناعة الدفاعية لبلادنا" من خلال قضية بيع مصنع "تانك باليت" للدبابات إلى قطر، وقال: "لن نتخلى أبدا عن هذا الهدف. قبل كل شيء، إنها منشأة لا تتكلف سوى 250 مليون دولار. من يقول إن هذا المصنع يكلف 20 مليار دولار لم ير مصنعا في حياته، بل لا يعرف ماذا يعني 20 مليار دولار".

وأضاف: "نحن نواجه افتراء سيبقى موجودا مهما حدث".

وكان زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، جدد انتقاداته للسلطة التركية على بيع مصنع "تانك باليت" إلى قطر، مؤكدا أن تركيا لم تحصل على دولار واحد، وأنه ليس هناك من يعرف كم ليرة قد تكون قطر دفعتها.

المصدر: "تركيا الآن"