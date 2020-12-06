علماء: عدد ضحايا كوفيد-19 بالولايات المتحدة قد يبلغ 500 ألف في أوائل أبريل

يعتقد علماء أمريكيون، أن عدد ضحايا كوفيد-19، قد يتضاعف في الولايات المتحدة، على الرغم من التطعيم الجماعي للسكان.

وجاء في توقعات لمجموعة من المتخصصين، من معهد نظم القياس والتحليل بجامعة واشنطن، نقلتها شبكة CNBC التلفزيونية أمس، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، حتى لو تمت الموافقة على اللقاح وتوزيعه على نطاق واسع، قد يرتفع إلى 539000 شخص بحلول بداية أبريل 2021.

ويعتقد هؤلاء الخبراء، أن معدل الوفيات بسبب كوفيد سيبلغ ذروته في يناير من العام المقبل. وبشكل متوسط سيموت أكثر من 3 آلاف شخص يوميا بسبب عواقب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وقال مدير المعهد كريستوفر موراي، إنه رغم التطعيم الجماعي في 2021، يجب اليقظة وعدم التخلي عن التدابير الوقائية حتى أبريل على الأقل، أي عندما سيظهر مفعول التطعيم.

في وقت سابق، ذكرت NBC، نقلا عن حساباتها الخاصة، أن المتوسط اليومي لضحايا كوفيد في الولايات المتحدة بلغ 2125 شخصا خلال الأسبوع الماضي. وتم في الأيام السبعة الماضية تسجيل أكثر من 182 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد، في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس