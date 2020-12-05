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ترامب يشارك بأول تجمع انتخابي دعما للجمهوريين

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ترامب يشارك بأول تجمع انتخابي دعما للجمهوريين
Reuters JONATHAN ERNST
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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يشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تجمع انتخابي، حيث سيعود إلى ولاية جورجيا ليدعم الجمهوريين في انتخابات فرعية حاسمة لتحديد الغالبية في مجلس الشيوخ.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب سيشارك برفقة زوجته ميلانيا في تجمع بفالدوستا في أرياف جورجيا، بحضور السيناتورين ديفيد بيرديو وكيلي لوفلر.

ومن المقرر التصويت في 5 يناير على مقعدي مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، وهما يتبعان إلى الجمهوريين حاليا.

وكان ترامب أعلن في تصريح له هذا الأسبوع أنه "علينا أن نعمل جاهدين لنحرص على فوزهما".

المصدر: "فرانس 24" 

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