كامالا هاريس تدعو الأمريكيين لارتداء زي خاص في مراسم تنصيب الرئيس الجديد

دعت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن مواطنيها لارتداء زي خاص خلال مراسم الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد الشهر المقبل.

ونشرت هاريس تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "استعدوا للاحتفال يوم التنصيب بالزي الخاص بهذا اليوم"، مرفقة تعليقها بصورة متحركة ترصد زيا يتكون من مجموعة من الملابس التي تحمل اسمها واسم بايدن.

Get ready to celebrate Inauguration Day in style→ https://t.co/fG5DlqtPf1pic.twitter.com/6TtSswD5v6 — Kamala Harris (@KamalaHarris) December 5, 2020



ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب الرئيس الجديد في الـ20 من يناير المقبل وفقا للدستوري الأمريكي.

من جهته، عبر بايدن أمس الجمعة عن عزمه على تقليص حفل أداء اليمين الدستورية، من أجل سلامة الحضور وتفاديا للعدوى بفيروس كورونا.

المصدر: "كامالا هاريس – تويتر" + وكالات