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كامالا هاريس تدعو الأمريكيين لارتداء زي خاص في مراسم تنصيب الرئيس الجديد

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كامالا هاريس تدعو الأمريكيين لارتداء زي خاص في مراسم تنصيب الرئيس الجديد
Reuters
المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس
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دعت كامالا هاريس نائبة المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن مواطنيها لارتداء زي خاص خلال مراسم الاحتفال بتنصيب الرئيس الجديد الشهر المقبل.

ونشرت هاريس تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "استعدوا للاحتفال يوم التنصيب بالزي الخاص بهذا اليوم"، مرفقة تعليقها بصورة متحركة ترصد زيا يتكون من مجموعة من الملابس التي تحمل اسمها واسم بايدن.


ومن المقرر أن يتم حفل تنصيب الرئيس الجديد في الـ20 من يناير المقبل وفقا للدستوري الأمريكي.

من جهته، عبر بايدن أمس الجمعة عن عزمه على تقليص حفل أداء اليمين الدستورية، من أجل سلامة الحضور وتفاديا للعدوى بفيروس كورونا.

المصدر: "كامالا هاريس – تويتر" + وكالات

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