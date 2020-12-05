 
مباشر

الاتحاد الأوروبي: الخلافات التجارية مع بريطانيا مستمرة

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: الخلافات التجارية مع بريطانيا مستمرة
Reuters
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/paqy

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الخلافات لا تزال قائمة في المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وفي تغريدة لها على "تويتر" بعد اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كتبت فون دير لاين: "الخلافات قائمة، لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها".

وأضافت: "سيعود كبار المفاوضين للاجتماع غدا، سنتحدث مرة أخرى يوم الاثنين".

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا