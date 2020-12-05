الاتحاد الأوروبي: الخلافات التجارية مع بريطانيا مستمرة

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الخلافات لا تزال قائمة في المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وفي تغريدة لها على "تويتر" بعد اتصال هاتفي أجرته مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، كتبت فون دير لاين: "الخلافات قائمة، لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها".

وأضافت: "سيعود كبار المفاوضين للاجتماع غدا، سنتحدث مرة أخرى يوم الاثنين".

I had a phone call with @BorisJohnson on the EU-UK negotiations.



Differences remain. No agreement feasible if these are not resolved. Chief negotiators will reconvene tomorrow. We will speak again on Monday. https://t.co/fsVtfW0HHh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 5, 2020

المصدر: RT