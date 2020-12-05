إيران: واشنطن لا يمكنها إلغاء ممرنا الجوي نظرا لجدواه الاقتصادية

أكد المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية سياوش أمير مكري، أن واشنطن غير قادرة على إلغاء ممر إيران الجوي الذي يحظى بجدوى اقتصادية لشركات الطيران في العالم.

وقال أمير مكري في تصريح لوكالة أنباء "فارس": "مسارات إيران الجوية كالكثير من المسارات الجوية للدول الأخرى، يمكنها أن تكون لبعض نقاط العالم أقصر، وأكثر جدوى اقتصادية، وللبعض الآخر منها أبعد وأعلى سعرا".

وأضاف: "مسارات إيران الجوية بالمقارنة مع المسارات المنافسة في الدول الجارة إلى وجهات مثل أوروبا الشمالية والوسطى والصين وأمريكا الشمالية هي أقصر وذات جدوى اقتصادية، وغالبية الشركات الناشطة في الدول الجارة تستخدم هذه المسارات".

ولفت إلى أن عدد الرحلات للخطوط الجوية القطرية في أجواء إيران يبلغ الآن ما بين 300 إلى 400 رحلة وستنخفض إلى ما كانت عليه سابقا أي ما بين 150 إلى 200 رحلة في حال فتح الأجواء أمامها من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

المصدر: "فارس"