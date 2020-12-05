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تسجيل حصيلة قياسية لإصابات كورونا في واشنطن

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تسجيل حصيلة قياسية لإصابات كورونا في واشنطن
Tom Brenner
انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة
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أعلنت شبكة "فوكس نيوز" عن تسجيل 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الـ24 ساعة الماضية، في زيادة يومية قياسية في المدينة منذ بدء جائحة كورونا.

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وذكرت الشبكة أن الرقم القياسي السابق للإصابات سجل 371 حالة في واشنطن الأسبوع الماضي.

وكشف معهد جون هوبكنز أن 22872 إصابة بكورونا تم تسجيلها في العاصمة الأمريكية منذ بداية الجائحة، فيما يناهز عدد المتوفين بين المصابين بالفيروس 700 حالة.

وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد 14,3 مليون حالة، بينها 279205 حالات وفاة، فيما تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث أعداد المصابين والمتوفين بكورونا.

المصدر: تاس

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