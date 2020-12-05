اعتقال أحد قضاة المحكمة العليا في التشيك بتهمة الفساد

أعلنت المدعية العامة بجمهورية التشيك لينكا براداتشوفا، أن الشرطة اعتقلت في براغ أحد قضاة المحكمة العليا مع أربعة آخرين.

ولم تحدد براداتشوفا اسماء الموقوفين، وأضافت: "أحد المعتقلين قاض بالمحكمة العليا وبينهم أيضا أحد المحامين".

وذكرت أن جميع الموقوفين متهمون بتلقي الرشوة وإساءة استخدام مناصبهم، وإضفاء الشرعية على عائدات نشاطات غير قانونية.

وفي 2003، تم توقيف سوفاك عن عمله مرتين إثر سرقة ملكية فكرية، وقيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

المصدر: نوفوستي