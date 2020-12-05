أوكرانيا.. رفع صفة اللغة المحلية عن الروسية في مقاطعة أوديسا

قررت محكمة الدائرة القضائية التابعة لمدينة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا تجريد اللغة الروسية في مقاطعة أوديسا من صفتها لغة محلية.

وذكّرت المحكمة بأن مقاطعة أوديسا في أغسطس 2012 أكدت أن اللغة الروسية تستخدم في المنطقة إلى جانب الأوكرانية، وتنطبق عليها الإجراءات الخاصة باستخدام اللغات المحلية بموجب التشريعات الأوكرانية.

لكن في فبراير 2018 وصفت المحكمة الدستورية القانون حول "مبادئ سياسة الدولة في مجال اللغات" بأنه "ينافي الدستور".

وفي مايو 2019 وقع بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا آنذاك على قانون "ضمان استخدام اللغة الأوكرانية لغة رسمية بما يقضي بلزوم استخدام اللغة الأوكرانية وحدها في جميع مجالات الحياة، باستثناء الإنجليزية وسائر اللغات المستخدمة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتعهد الرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي بإجراء تحليل دقيق لقانون اللغة الجديد للتأكد من توافقه مع دستور البلاد.

المصدر: نوفوستي