إيطاليا.. اعتقال شخصين بتهمة اختراق إلكتروني لمجموعة "ليوناردو" الدفاعية
AFP Alberto PIZZOLI
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قال ممثلو الادعاء في مدينة نابولي الإيطالية إن السلطات اعتقلت مديرا وموظفا سابقا في مجموعة "ليوناردو" للدفاع اليوم السبت، للاشتباه بضلوعهما في اختراق إلكتروني لحواسب المجموعة.
وأضافوا أن عملية الاختراق استهدفت سرقة معلومات مهمة بين عامي 2015 و2017 "لغايات محظورة لا تزال قيد التحقيق".
وتشكل الخطوة ضربة للشركة التي تمارس إلى جانب أنشطتها المتعلقة بالطيران والفضاء، إدارة كبيرة لأمن الإنترنت تضم حلف شمال الأطلسي بين عملائها.
المصدر: "رويترز"