روسيا تحث مقديشو وأرض الصومال على العودة إلى طاولة المفاوضات

حثت روسيا الحكومة الفدرالية الصومالية وإدارة أرض الصومال المعلنة من جانب واحد على العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلافات القائمة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تدعو الطرفين إلى التفكير في حل وسط، معربا عن قلق موسكو إزاء انهيار الجولة الأخيرة من المحادثات التي عقدت آخر مرة في جيبوتي ولم تستأنف بعد.

وسبق أن خاضت مقديشو وممثلو أرض الصومال جولات عدة من المفاوضات في بريطانيا والإمارات وتركيا وإثيوبيا وجيبوتي، لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

المصدر: الصومال الجديد