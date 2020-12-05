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سيئول: من الصعب تصديق خلو كوريا الشمالية من كوفيد-19

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سيئول: من الصعب تصديق خلو كوريا الشمالية من كوفيد-19
Reuters KYODO Kyodo
شارع في بيونغ يانغ
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استبعدت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ صحة تأكيد كوريا الشمالية أنها خالية من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعرضت مساعدة بلادها لبيونغ يانغ في مكافحة الوباء.

وفي بيان رسمي قالت كانغ أمام مؤتمر حوار المنامة للأمن الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، إن بيونغ يانغ لم تتحمس كثيرا للرد على عرض سيئول تقديم المساعدة.

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وتابعت: "ما زالوا يقولون إنهم ليس عندهم أي حالات، وهو ما يصعب تصديقه... جميع الدلائل تشير إلى أن النظام منكب على السيطرة على المرض الذي يقولون إنه غير موجود، وبالتالي فإن هذا وضع غريب بعض الشيء".

وفي أحدث تقاريرها الأسبوعية إلى منظمة الصحة العالمية، أعلنت كوريا الشمالية أنها ليس لديها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رغم أنها أشارت إلى وجود 8594 "حالة مشتبها بها".

ويرى محللون أن تفشي المرض في كوريا الشمالية يمكن أن يكون مدمرا للدولة المعزولة اقتصاديا وسياسيا.

المصدر: "رويترز"

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