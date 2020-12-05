أردوغان: نحمد الله على أن الهلال والنجمة باتا يزينان سماء قره باغ

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استعادة أذربيجان إقليم قره باغ بأنه "انتصار شرعي مستحق لها".

وفي كلمة له خلال مشاركته عبر الفيديو في مراسم افتتاح طريق في ولاية قارص شمال شرقي البلاد، تطرق أردوغان إلى موضوع قره باغ، وقال: "استعادة قره باغ انتصار مستحق لأذربيجان يتوافق مع القانون الدولي والمجالين الدبلوماسي والعسكري".

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وأضاف أن العلم الأذربيجاني يرفرف بفخر في قره باغ بصفته "رمزا لبطولات شهدائنا".

وتابع: "نحمد الله على أن الهلال والنجمة (الموجودان في علم أذربيجان) باتا يزينان سماء قره باغ بفضل نضال أشقائنا الأذربيجانيين".

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن أردوغان سيصل أذربيجان الأسبوع القادم بزيارة رسمية، سيحضر خلالها عرضا عسكريا من المقرر إقامته في العاصمة الأذربيجانية بمناسبة "الانتصار في حرب قره باغ".

وعلى صعيد آخر، اعتبر أردوغان أن بلاده تبنت "مواقف مشرفة ومبدئية عندما وقفت إلى جانب العدالة في سوريا والسلام والاستقرار في العراق والشرعية في ليبيا"، مؤكدا أن تركيا ستواصل "الوقوف بجانب الحق والمظلومين في كل زمان ومكان".

المصدر: الأناضول