تركيا تكشف إحصائيات حول مهمة بحريتها مرافقة "الريس عروج" شرقي المتوسط

ذكرت وكالة "الأناضول" أن القوات البحرية التركية رافقت سفينة "الريس عروج" للتنقيب، طيلة 82 يوما، خلال تنفيذها مهامها البحثية شرقي المتوسط.

وحسب معلومات حصلت عليها "الأناضول" من وزارة الدفاع التركية، السبت، فإن القوات المسلحة رافقت السفينة في فترتين الأولى بين 8 أغسطس و12 سبتمبر، والثانية بين 11 أكتوبر و29 نوفمبر 2020.

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وأوضحت المعلومات أن السفن الحربية والغواصات أبحرت لمدة 45 ألف ساعة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة، في نطاق مهمة المرافقة والحماية التي استمرت 82 يوما.

كما حلقت طائرات ومروحيات الدورية البحرية 1170 ساعة، والمسيرات 3 آلاف و600 ساعة في إطار المهمة المذكورة. كما دعمت المروحيات التابعة لقيادة القوات البرية والطائرات التابعة لقيادة القوات الجوية وعناصر قيادة خفر السواحل مهمة المرافقة والحماية.

يذكر أن "الرئيس عروج" باشرت في الأبحاث السيزمية شرقي المتوسط يوم 10 أغسطس الماضي، ومؤخرا أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، عودة السفينة إلى ميناء أنطاليا في 29 نوفمبر، بعد استكمال أنشطتها.

وأثارت مهمة "الرئيس عروج" اعتراضات وانتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي، وخاصة من اليونان وقبرص اللتين تعتبران المياه التي عملت فيها السفينة، تابعة لهما.

المصدر: "الأناضول"