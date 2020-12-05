قراصنة يهاجمون ناقلة ترفع علم مالطا في خليج غينيا

قال موقع Dryad Global، إن قراصنة هاجموا اليوم، الناقلة "نيو رينجر"، التي ترفع علم مالطا في خليج غينيا قبالة نيجيريا، وتمكنوا من الصعود إلى سطحها.

وذكر الموقع المختص في شؤون السلامة البحرية، أن هذه السفينة مختصة بنقل المواد الكيميائية السائلة.

وأضاف أن أفراد الطاقم، لجأوا إلى غرفة مجهزة بشكل خاص لمثل هذه الحالات الطارئة.

ولم يتم الكشف عن حجم الطاقم وجنسية أعضائه. ولكن حتى لحظة بث الخبر، كان القراصنة لا يزالون على متن السفينة.

وقع الهجوم على بعد 220 ميلا بحريا جنوب ميناء لاغوس النيجيري. وبحسب السجل البحري، يقع مقر الشركة المالكة للناقلة، في أثينا.

يعد خليج غينيا حاليا أخطر منطقة في المحيطات العالمية، بسبب تهديد القراصنة. وقد بلغ العدد الإجمالي للمخطوفين من السفن في هذا الجزء من المحيطات هذا العام 1311 شخصا، تم أسرهم في 25 حادثة.

المصدر: تاس