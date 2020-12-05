حملة أمنية في اسطنبول لضبط 35 مشتبها بانتمائهم لـ"منظمة فتح الله غولن"

قامت قوات الأمن التركية، فجر اليوم السبت، بتوقيف عدد كبير من المشتبه بانتمائهم لمنظمة "فتح الله غولن" بمدينة اسطنبول، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول قامت بمداهمة عناوين المطلوبين في عدد من المناطق بالمدينة، وذلك بهدف اعتقال 35 شخصا يشتبه في انتمائهم لمنظمة "فتح الله غولن" التي تصنفها الدولة التركية بالإرهابية.

وأضافت المصادر نفسها أنه تم ضبط عدد منهم بعد مداهمة 32 عنوانا محددا مسبقا، واقتيادهم إلى مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتتهم السلطات التركية رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016.

المصدر: الأناضول