"المنار": "حزب الله" اخترق الأجواء الإسرائيلية بطائرة مسيرة وصور قواعد للجيش الإسرائيلي

بثت قناة "المنار" اللبنانية، أمس الجمعة، فيديو مسجلا، أكدت أنه يظهر قاعدتين للجيش الإسرائيلي، وأن طائرة بدون طيار تابعة لـ"حزب الله" تسللت إلى الأجواء الإسرائيلية، والتقطته.

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وتضمن الفيديو الذي بثته "المنار"، لقطات أشارت إلى أنها تعود لمقر "تصميم الجليل"، وقاعدة أخرى في منطقة مزارع شبعا.

وأفادت وسائل إعلام مقربة من الحزب، بأن اختراق الأجواء الإسرائيلية حدث الشهر الماضي، كجزء من توثيق مناورة الجيش الإسرائيلي "السهم المميت"، على الحدود الشمالية مع لبنان، وفقا لـ"i24news".

هذا ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذا الإعلان.

المصدر: i24news + RT