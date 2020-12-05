ضجة في أوكرانيا حول ميدالية "75 عاما على النصر"

قالت "القناة 11" الأوكرانية، إن ضجة اندلعت في مقاطعة دنيبروبتروفسك بأوكرانيا، حول تسليم محارب قديم الميدالية اليوبيلية "75 عاما على النصر في الحرب الوطنية العظمى من 1941-1945".

وقعت الحادثة في مدينة نوفوموسكوفسك، حيث قام مجلس المحاربين القدامى في المدينة، بتقديم الميدالية للمحارب القديم فاسيلي فولوشكو البالغ من العمر 95 عاما، ولكن بسبب مرض الأخير، جاءت ابنته الكبرى ليوبوف لتسلم الميدالية.

وخلال ذلك، أعربت المرأة عن امتعاضها، وقالت إنه "لا حدود لسخطها"، لأنها تعتبر توزيع هذه الميداليات بحد ذاته، يعتبر "جريمة بحق الدولة". وأشارت إلى أنها لم تبلغ والدها بموضوع الميدالية، وزعمت بأنه "شديد الوطنية" ويدعم الجيش الأوكراني.

من جانبه، قال ميخائيل غوربوف رئيس مجلس المحاربين القدامى في المدينة، للقناة التلفزيونية، إنه لا يرى أية غرابة في منح فولوشكو ميدالية الذكرى السنوية. وأضاف أن 14 من قدامى المحاربين في المدينة حصلوا على مثل هذه الميدالية، وتم تسليمهم الميداليات شخصيا، من المجلس الإقليمي لقدامى المحاربين في خاركوف.

في ذات الوقت، يعتزم أقارب فولوشكو، الاتصال بجهاز الأمن في أوكرانيا (SBU)، "لمعرفة جميع ملابسات هذه الميداليات".

المصدر: نوفوستي