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واشنطن تعلق برامج للتبادل الثقافي مع الصين

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واشنطن تعلق برامج للتبادل الثقافي مع الصين
Reuters JASON LEE
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في تصعيد جديد للمواجهة مع بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أنها أنهت خمسة برامج للتبادل الثقافي مع الصين ووصفتها بأنها "أدوات دعاية للقوة الناعمة".

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وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان له: "على الرغم من أن البرامج الأخرى الممولة برعاية قانون التبادل التعليمي والثقافي المتبادل تعود بالنفع على الطرفين، فإن البرامج الخمسة المعنية تمولها بالكامل وتديرها الحكومة (الصينية) كأدوات دعائية للقوة الناعمة".

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن بومبيو وفي وقت سابق يوم الجمعة عن فرض قيود على السفر طالت مسؤولين صينيين، تتهمهم الولايات المتحدة "بقمع المعارضين" في بلادهم.

المصدر: "رويترز"

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