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ظريف يتهم ألمانيا بـ"التمييز الخسيس" في استثناء فلسطين من برنامج للتطعيم ضد كورونا

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ظريف يتهم ألمانيا بـ
Reuters /FW1F/Hugh Lawson
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برلين بممارسة "التمييز الخسيس" على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن عدم إدراج السلطات الألمانية فلسطين في برنامج للتطعيم ضد كورونا.

ونشر ظريف رابط خبر على حسابه في "تويتر" يتحدث عن نية ألمانيا إدراج إسرائيل ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك.

وقال في تغريدته مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: "قبل الحديث عما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز السافل بخصوص كورونا".

واتهم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بتقديم "دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي"، داعيا هذه الدول "للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا".

المصدر: RT

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