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الصحة العالمية تأمل بتوفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا مطلع 2021

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الصحة العالمية تأمل بتوفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا مطلع 2021
Reuters POOL
كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية COVAX الدولية، في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان اليوم الجمعة، إن "الهدف النهائي توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة مع نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20% من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX".

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وأضافت أن ذلك سيكون كافيا لإنهاء المرحلة الحادة من الوباء.

يذكر أن آلية COVAX لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق عالمي تعمل برعاية منظمة الصحة العالمية، وتم تأسيسها للإسراع بتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم.

المصدر: رويترز

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