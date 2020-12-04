النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يلغي العقوبات الفدرالية على الماريجوانا

أقر مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة مشروع قانون تاريخي من شأنه إنهاء الحظر الفدرالي للماريجوانا وإلغاء العديد من العقوبات المتعلقة بمخدر القنب.

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وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية 228 صوتا مقابل 164، حيث أيده كل النواب الديمقراطيين تقريبا فضلا عن 5 نواب جمهوريين.

ومن شأن مشروع القانون محو بعض السجلات الجنائية الفيدرالية المتعلقة بالماريجوانا، وإطلاق برامج للأشخاص أو المجتمعات المتأثرة بتهم تعاطي المخدرات، وتنظيم وفرض ضريبة على إنتاج القنب.

في المقابل، استبعدت وسائل إعلام أمريكية أن يصدق مجلس الشيوخ على مشروع القانون.

المصدر: RT