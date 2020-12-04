بريطانيا.. إصابات كورونا عند أعلى مستوى منذ 26 نوفمبر

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة تسجيل 504 وفيات جديدة بفيروس كورونا و16298 إصابة، مقابل 414 وفاة و14879 إصابة في اليوم السابق.

ويترفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 60617، والإصابات إلى 1690432.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن إصابات اليوم هي الأعلى منذ 26 نوفمبر.

وتحتل بريطانيا المركز الخامس في وفيات كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، فيما تحتل المركز الأول أوروبيا قبل إيطاليا وفرنسا.

المصدر: "رويترز"