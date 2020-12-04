ألمانيا.. العثور على ذخيرة في سيارة منفذ عملية الدهس في ترير

أفادت مجموعة RND الإعلامية الألمانية اليوم الجمعة بأن رجال الشرطة، عثروا على ذخيرة حية في سيارة الشخص الذي دهس يوم الثلاثاء المارّة في أحد شوارع مدينة ترير الألمانية.

إقرأ المزيد

وقال فرانز ديتر أنكنر نائب رئيس شرطة ترير، إن رجال الشرطة لم يعثروا على سلاح يناسب الطلقات الموجودة في سيارة المتهم.

وأضاف أنه توجب على قوات الأمن إشراك خبراء المتفجرات نظرا لوجود صناديق من الورق المقوى في السيارة.

ولفتت الشرطة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى وجود شريك للمتهم، فيما لم ترد تفاصيل أخرى عن الجاني.

وكانت الشرطة أكدت مساء الثلاثاء الماضي ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى 5 أشخاص، وإصابة نحو 15 شخصا بجروح.

المصدر: radiosputnik