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أردوغان: نجري محادثات مع روسيا والصين حول لقاح كورونا

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أردوغان: نجري محادثات مع روسيا والصين حول لقاح كورونا
Reuters
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجري محادثات مع روسيا والصين حول لقاح كورونا.

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وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول أنه ليس لديه أي مشاكل بخصوص تلقي اللقاح.

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

المصدر: الأناضول

 

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