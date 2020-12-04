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اليونان: تحركات تركيا الأخيرة بشأن التهدئة في شرقي المتوسط غير مقنعة

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اليونان: تحركات تركيا الأخيرة بشأن التهدئة في شرقي المتوسط غير مقنعة
Reuters
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قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إن تحركات تركيا الأخيرة بشأن التهدئة "المزعومة" في شرقي المتوسط غير مقنعة.

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وأشار الوزير اليوناني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة القبرصي نيكوس خريستودوليديس، في نيقوسيا إلى أنه لهذا السبب دعت اليونان وقبرص دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات.

وأضاف دندياس "يجب أن نتخذ القرارات التي ستقود تركيا إلى مسار حقيقي لوقف التصعيد، وأيضا حوار بناء على الأساس الوحيد الذي يمكننا قبوله وهذا الأساس هو القانون الدولي وقانون البحار".

المصدر: RT

 

 

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