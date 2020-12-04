دومينيك ستراوس يقرر الخروج عن صمته بفيلم وثائقي عن حياته

أعلن دومينيك ستراوس كان، مدير المالية الفرنسي الأسبق ومدير صندوق النقد الدولي قبل اعتزاله، إثر فضيحة جنسية في نيويورك انتهت دون إدانته، أنه سيخرج عن صمته قريبا.

واختار وزير المالية الأسبق إلقاء الضوء على حياته ككل ومشواره السياسي الاقتصادي، الذي يتوقع أن يتطرق فيه لمشاكله مع القضاء الأمريكي بسبب ما حدث له في فندق سوفيتال بنيويورك مع الخادمة بهذه المؤسسة، في فيلم بيوغرافي وثائقي وفقا لما كتبه في تغريدة على موقع "تويتر".

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وقال المدير الأسبق لصندوق النقد الدولي "لم يسبق أبدا أن تطرقت لشهادتي عن الوقائع التي طغت على اعتزالي الحياة السياسية، فقد تكفل بها آخرون محلي بالحديث انطلاقا من قصاصات جرائد وحوارات وأحداث حقيقية أو مفترضة". وأضاف: "حانت ساعة تعبيري عن موقفي".

وأوضح دومينيك ستراوس كان، المنحدر من عائلة فَلّوس اليهودية التونسية من جهة الأم وعائلة كان (Kahn) الفرنسية من جهة الأب والذي نشأ في مدينة أغادير بالمغرب، أنه سيعبر في الفيلم البيوغرافي الوثائقي، الذي سيكون بداية خروجه عن الصمت الذي يدوم منذ سنوات، عن "انشغالاتي ومقترحاتي بشأن المستقبل الصعب الذي ينتظرنا" كما قال.

تجدر الإشارة إلى أن دومينيك ستراوس كان، كان مرشحا اشتراكيا للانتخابات الرئاسية في فرنسا لسنة 2012 في مواجهة الرئيس آنذاك اليميني نيكولا ساركوزي الذي كانت حظوظه في الفوز بولاية ثانية ضعيفة لولا أن فضيحة فندق سوفيتال حطمت ستراوس كان، سياسيا وأدخلته السجن قبل الانتخابات بأشهر.

المصدر: صفحة دومينيك ستراوس كان على "تويتر"/صحيفة "20 Minutes" الفرنسية.