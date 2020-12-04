إسبانيا تسعى لتلقيح حوالي 20 مليون شخص ضد كورونا

أعلن رئيس الوزراء الأسباني بيدرو سانشيز، أن الحكومة تعتزم تطعيم ما بين 15 و20 مليون شخص ضد فيروس كورونا بحلول مايو أو يونيو من العام المقبل.

وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة، أن حوالي ثلث سكان إسبانيا مستعدون لأخذ لقاح كورونا على الفور، في حين أن 55.2٪ منهم يفضلون انتظار معرفة الآثار التي يخلفها اللقاح.

وأظهر المسح الذي تم إجراؤه بين 23-26 نوفمبر أن 8.4٪ من الإسبان يرفضون أخذ أي نوع من اللقاح. يذكر أن عدد سكان إسبانيا يبلغ حوالي 47 مليون نسمة.

المصدر: "رويترز"