إيران.. تسجيل أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 13341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و347 حالة وفاة.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 1016835، أما إجمالي الوفيات فبلغ 49695. فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 708106.

وأفادت بأن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران وأصفهان وقم.

و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي وهي: هرمزغان، فارس، غلستان، سیستان وبلوشسيتان.

عمر هواش- طهران

المصدر: RT