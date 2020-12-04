ثلاثة مسلحين يحاولون اختراق الحدود الروسية من أوكرانيا

قال مصدر في حرس الحدود الروسي، اليوم إن ثلاثة مجهولين مسلحين حاولوا العبور إلى روسيا قادمين من أراضي أوكرانيا.

وأضاف المصدر، أن عناصر حرس الحدود الروسي، تصدوا للمسلحين، ووقع تبادل لإطلاق النار مع حرس الحدود أسفر عن مقتل أحد المخالفين.

وذكر المصدر، أن الحادث وقع في المنطقة الحدودية بين مقاطعتي بيلغورود وفورونيج في 4 ديسمبر من هذا العام.

وأشار المصدر إلى أن، الجناة أظهروا مقاومة مسلحة أثناء محاولة اعتقالهم. ونتيجة لذلك، أصيب أحدهم، مما أدى إلى وفاته. وهرب الاثنان الآخران إلى أراضي أوكرانيا.

المصدر: إزفيستيا