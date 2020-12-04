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شويغو يعلن موعد أكبر المناورات الروسية البيلاروسية

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شويغو يعلن موعد أكبر المناورات الروسية البيلاروسية
Sputnik
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن المناورات الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية "غرب- 2021 "، الهادفة إلى تعزيز الأمن العسكري للدولة الاتحادية، ستجري في سبتمبر المقبل.

وأضاف شويغو، القول خلال اجتماع عبر الهاتف: "أحد أهم الفعاليات العملية في مجال تدريب القوات، ستكون المناورات الاستراتيجية الروسية- البيلاروسية – غرب2021، المقرر إجراؤها في سبتمبر، بهدف زيادة تعزيز الأمن العسكري لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس".

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المصدر: نوفوستي

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