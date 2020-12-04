شويغو يعلن موعد أكبر المناورات الروسية البيلاروسية

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن المناورات الاستراتيجية الروسية – البيلاروسية "غرب- 2021 "، الهادفة إلى تعزيز الأمن العسكري للدولة الاتحادية، ستجري في سبتمبر المقبل.

وأضاف شويغو، القول خلال اجتماع عبر الهاتف: "أحد أهم الفعاليات العملية في مجال تدريب القوات، ستكون المناورات الاستراتيجية الروسية- البيلاروسية – غرب2021، المقرر إجراؤها في سبتمبر، بهدف زيادة تعزيز الأمن العسكري لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس".

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي