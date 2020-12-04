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بايدن سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة لـ 100 يوم

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بايدن سيطلب من الأمريكيين ارتداء الكمامة لـ 100 يوم
Reuters
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عزمه الطلب من الأمريكيين، اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، وضع الكمامات لمدة 100 يوم، للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال بايدن في حديثه إلى شبكة "سي إن إن" التلفزيونية: "لقد فقد الناس الثقة في قدرة اللقاح على النجاح".

وأوضح أنه "حال تسلمه السلطة سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في الأماكن الفيدرالية ووسائل المواصلات التي تخدم بين الولايات سواء الباصات أو الطائرات".

وقال إنه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيرا في مستوى العدوى".

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 14 مليون إصابة و275 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19.

المصدر: "سي إن إن"

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