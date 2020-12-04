غانتس يحث الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الفلسطينيين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات وتكثيف تعاونها مع تل أبيب فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.

وفي مقطع فيديو نشر على صفحة "فيسبوك" الخاصة بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، خاطب غانتس الفلسطينيين بالعبرية، مع ترجمة إلى العربية، مؤكدا أن "الشرق الأوسط يتغير، ومن مصلحتكم استئناف المفاوضات".

وشدد على "أننا سنساعد الفلسطينيين في مسألة اللقاحات وسنقوم باختبارات عند المعابر".

كما تعهد غانتس بالمضي قدما في المشاريع "الكبيرة" في قطاع غزة، مثل توفير كميات كبيرة من تصاريح العمل، وتعزيز مشاريع الطاقة والمياه والزراعة.

المصدر: "i24news"