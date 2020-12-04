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الإذاعة الإسرائيلية: الموظفون السابقون بمفاعل ديمونا مطالبون بتوخي الحذر بعد مقتل زاده

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الإذاعة الإسرائيلية: الموظفون السابقون بمفاعل ديمونا مطالبون بتوخي الحذر بعد مقتل زاده
Reuters Jim Hollander
مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي في النقب (صورة أرشيفية)
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كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم الجمعة، أنه طُلب من الخبراء النوويين وكبار المسؤولين الذين خدموا سابقا في مفاعل ديمونا توخي المزيد من الحذر في سلوكهم اليومي.

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وأوضحت الإذاعة أن ذلك جاء على خلفية تهديدات جديدة لإسرائيل صدرت عن إيران بعد اغتيال أحد أبرز علمائها النوويين محسن فخري زاده.

وحسب الإذاعة، فإن أحد العلماء عمل في المفاعل طلب منه الامتناع عن مسارات المشي الاعتيادية والطرود المشبوهة والأحداث غير العادية، بدعوى انه ليس من المستحيل أن تراقب العناصر الإيرانية أنشطته عبر الإنترنت.

وحذرت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، من أن إيران قد تستهدف منشآتها في الخارج، بعد صدور دعوات في إيران إلى الانتقام لمقتل فخري زاده في عملية حملت طهران مسؤوليتها لإسرائيل.

المصدر: i24News

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