وزير فرنسي: سنضع "فيتو" على أي اتفاق ليس جيدا بعد "بريكست"

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن بلاده ستضع "فيتو" على أي اتفاق تجاري لما بعد "بريكست" ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصا في مجال صيد السمك.

وقال بون لإذاعة "أوروبا 1": "سنعارض الاتفاق إذا لم يكن جيدا"، مضيفا: "نعم لكل دولة الحق في الفيتو".

يذكر أن المفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خلاف حول الحقوق التي ستحصل عليها سفن صيد الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ"بريكست" في 31 ديسمبر.

المصدر: "أ ف ب" + "رويترز"