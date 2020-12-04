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مينيسوتا.. طائرة تنجو من كارثة في الجو وتتسبب بحادث على الأرض

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أفادت شبكة "nbcnews" بأن طائرة من طراز بيلانكا فايكنغ ذات محرك واحد قامت بهبوط اضطراري على طريق سريع في ولاية مينيسوتا الأمريكية، مما أدى إلى إغلاق الطريق بانتظار انتهاء التحقيق.

وقالت دورية ولاية مينيسوتا إن الطائرة قامت بهبوط اضطراري، على الطريق السريع 35 في منطقة مينيابوليس بمدينة أردن هيلز، مشيرة إلى أن الطائرة اصطدمت بسيارة مما أدى إلى إغلاق حركة المرور لساعات على الطريق السريع، مؤكدة عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث.

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لقطات جديدة تظهر لحظة هبوط اضطراري لطائرة في مينيسوتا
لقطات جديدة تظهر لحظة هبوط اضطراري لطائرة في مينيسوتا

المصدر: "nbcnews"

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