لجنة بمجلس النواب ستعمل لعودة واشنطن إلى منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي جريج ميكس، إنه يعتزم العمل عن كثب مع إدارة جو بايدن المقبلة بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وقضايا أخرى.

وأضاف ميكس، في بيان تم توزيعه، أنه يخطط لاعتماد طريقة جديدة للعمل، بما في ذلك لإعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة النووية الإيرانية، وعودتها إلى منظمة الصحة العالمية، والعمل لكي يسترجع الكونغرس حقه التقليدي في إعلان الحرب.

وتابع البرلماني الأمريكي القول: "نحتاج ليس فقط إلى إعادة الاتصال بالعالم، الذي شعر بالغياب الواضح لزعامة الولايات المتحدة، بل ولإعادة التفكير في المسالك التقليدية تجاه السياسة الخارجية".

ومن المقرر أن يحل الديمقراطي ميكس، محل إليوت إنجل في منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وذلك خلال جلسة الكونغرس في يناير 2021.

المصدر: إنترفاكس