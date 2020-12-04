دبلوماسي صيني: رد فعل موريسون على صورة لجندي أسترالي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني "مبالغ بها"

قال دبلوماسي صيني في أستراليا إن رئيس الوزراء سكوت موريسون بالغ في رد فعله على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أستراليون في أفغانستان.

وقال نائب السفير الصيني وانغ شينينغ، اليوم الجمعة: "أعتقد أنه من المؤسف أن هذه القضية تطورت وضلت طريقها، وأصبح هناك المزيد من الناس الذي يريدون معرفة ما حدث في أفغانستان، ويسألون لماذا يكون لزعيم وطني مثل هذا الرأي القوي لعمل فني يقوم به فنان شاب عادي في الصين".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال موريسون إن تغريدة مسؤول صيني التي تظهر صورة لجندي أسترالي يضع سكينا على رقبة طفل أفغاني "مثيرة للاشمئزاز" وتستحق اعتذارا.

وكان تقرير بعنوان "Brereton"، كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن أدلة بأن قوات النخبة الأسترالية قتلت بشكل غير قانوني 39 سجينا ومزارعا ومدنيا أفغانيا، وأوصى بإحالة 19 جنديا إلى الشرطة الفيدرالية للتحقيق الجنائي.

المصدر: "الإندبندنت"